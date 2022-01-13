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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجميع بدول العالم يسأل ما الذى قامت به مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، مؤكدًا أن ذلك نتاج الاستقرار والأمن والأمان، والمواطن فى مصر يريد أن يعيش، موضحًا انه يتحدث عن 100 مليون شخص.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء له بمجموعة من الصحفيين الأجانب على هامش منتدي شباب العالم، أنه يوجه رسالة لمن يتحدثون عن حرية التعبير، من وجهة نظرهم و يطالبون بتظاهر المواطنين فى الشوارع المصرية، قائلا :"مستعد تديني فلوس أصرف بيها على المواطنين وهما يتظاهروا .. مستعد تبعتلى فى العام 50 مليار دولار كل عام وهطلب المصريين يقفوا فى الشارع". 

 

 ولفت إلى أنه فى حالة توفير تلك المبالغ سيتم ترك المواطنين يقفون فى الشارع، وبعد العودة للبيت يجدون الأكل.


وتابع :" الشعب أمنا على الدولة دى من أجل أن نذهب بها للأمام وليس للضياع والتخريب".
 

 

 

السيسي الأمن الصحفيين منتدى شباب العالم

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