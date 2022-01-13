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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضيحة سيكازوي واختراع كيروش.. حصاد الجولة الأولى في أمم إفريقيا 2022

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أسد الستار على الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

 

ويستعرض “صدى البلد” أبرز أحداث الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا:

 

اختراع كيروش:

على عكس المتوقع، فاجأ كيروش الجميع بطريقة لعب غريبة، أمام نيجيريا، في المباراة التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، حيث اعتمد على محمد صلاح في مركز رأس الحربة بدلا من الجناح، ودفع بمصطفى في مركز الجناح، وتريزيجيه صانع ألعاب.

 

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صحيفة ديلي ميل البريطانية علقت على طريقة كيروش أمام نيجيريا، حيث عنونت : 5 - 5- 0 “طريقة اللعب” ما هذا بحق الجحيم.

 

فضيحة سيكازوي:

تغلب منتخب مالي على نظيره منتخب تونس بهدف دون رد أحرزه ابراهيما كونيه فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الأربعاء فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وشهدت مباراة تونس ومالي فضيحة تحكيمية بعدما قام الزامبي سيكازوى حكم المباراة بإنهاء اللقاء مرتين وسط اعتراضات من جانب نسور قرطاج وعاد مجددا الحكم الرابع ليقود الدقائق المتبقية ما جعل المنتخب التونسي يرفض ويتم اعتباره منسحباً.

الحكم الزامبي سيكازوى قراراته جاءت غير متزنة طوال مباراة مالي وتونس فى حالات عديدة ابرزها جاء فى الدقيقة 53 بعدما احتسب لعبة لصالح منتخب تونس ركلة حرة ثم عاد واحتسبها تسلل مرة أخرى.

وفى الشوط الثاني رفض سيكازوى حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب تونس رغم وضوح اصطدام الكرة بيده مدافع منتخب مالي لولا استدعاء طاقم تقنية الفيديو له وعاد واحتسبها مجددا.

 

بداية مخيبة للعرب:

قدمت المنتخبات العربية بداية مخيبة في الجولة الأولى ببطولة أمم إفريقيا باستثناء منتخب المغرب الذي فاز على غانا بهدف نظيف، حيث خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، وجزر القمر أمام الجابون وتونس أمام مالي وموريتانيا ضد جامبيا بنفس النتيجة ( 1 -0)، بينما تعادل منتخب الجزائر مع سيراليون بهدف نظيف.

 

نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات في أمم إفريقيا:

 

الكاميرون 2 - 1 بوركينا فاسو

كاب فيردي 1 - 0 إثيوبيا

السنغال 1 - 0 زيمبابوي

غينيا 1 - 0 مالاوي

المغرب 1 - 0 غانا

الجابون 1 - 0 جزر القمر

مصر 0 - 1 نيجيريا

السودان 0 - 0 غينيا بيساو

الجزائر 0 - 0 سيراليون

تونس 0 - 1 مالي

موريتانيا 0 - 0 جامبيا

غينيا الاستوائية 0 - 1 كوت ديفوار

أمم أفريقيا أمم إفريقيا 2022 الكاميرون كيروش سيكازوى

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