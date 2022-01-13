أوميكرون يجتاح العالم.. عرض غريب في الشعر يظهر على المتعافين من كورونا

يحتوي متحور أوميكرون على العديد من الطفرات مقارنة بمتغيرات فيروس كورونا الأخرى المعروفة، بعض الطفرات تحدث على بروتين سبايك المسؤول عن قدرة الفيروس على دخول الخلايا في أجسامنا.

كما تؤثر طفرات أوميكرون أيضًا على المنطقة التي تحدث فيها معظم أنشطة الأجسام المضادة ، والتي تتمثل مهمتها في نزع سلاح الفيروس التاجي.

معنى هذه التغييرات الجينية هو زيادة قدرة الفيروس على العدوى وكذلك المخاوف بشأن فعالية الحماية المناعية في أجسامنا بعد أن تم تطعيمنا ضد فيروس كورونا أو تعافينا من أوميكرون.

تتزايد الأدلة على أن أوميكرون أقل احتمالية للتسبب في مرض شديد ، ولكن الآثار الجانبية غير المرغوب فيها قد تهاجم المزيد.



الأعراض الخاصة بـ أوميكرون

كما تشمل الأعراض الخاصة بـ أوميكرون حكة في الحلق وآلام في العضلات وتعرق ليلي.

وأصبحت تقارير المضاعفات الشائعة المرتبطة بـ فيروس كورونا ، مثل فقدان حاسة الشم والذوق ، نادرة.

ولكن في التطورات الأخيرة ، تم ربط تساقط الشعر أيضًا بأوميكرون.

