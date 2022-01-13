السيسي: مصر بها مركز قادر على التدريب والتأهيل في مجال مكافحة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بها مركز قادر على أن يقوم بـ عمليات التدريب و التأهيل، و تبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب".

وتابع أن الإرهاب يستخدم لتدمير مستقبل الدول، وتظل الدول فى مشكلات.

وجهت صحفية من كينيا تسمى لنا كى سكي، سؤالا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة :" لقد تحدثت عن السلام و التعاون، بين البلاد، وقد قمت سيادة الرئيس بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري مع كينيا، فى العام الماضى وهناك دول مازالت تجاهد ضد الإرهاب، فكيف سيتم تطبيق هذه الاتفاقيات".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تنظر لـ الإرهاب فى القارة على أنه من الأشياء التى تهدد الاستقرار و التقدم، وأن التعاون بين الدول سيقضى على الإرهاب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء له بمجموعة من الصحفيين الأجانب على هامش منتدي شباب العالم، أن الإرهاب أفة مدمرة لمستقبل الشعوب، ونحتاج للتعاون مع جميع الأشقاء فى أفريقيا، من أجل التصدي لهذه الظاهرة".