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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: بوتين يطّلع على الخيارات العسكرية لضرب أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قدم كبار الخبراء العسكريين في روسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطط هجوم محتملة في حالة تحول التوترات بشأن أوكرانيا إلى صراع عسكري، حسبما كشفت موسكو وسط اشتعال التوترات بين الدولتين.

قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، في مقابلة، اليوم الخميس، مع RTVI، إن “الخبراء العسكريين يعرضون باستمرار خيارات على الرئيس في حالة تدهور الأوضاع”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن “هذا موضوع صعب”، كما قال إنه من الضروري “إعطاء فرصة للدبلوماسية”.

كما ألمح ريابكوف إلى أن روسيا يمكن أن تجري مناورات بحرية إذا استمر الغرب في استفزاز موسكو، لكنه قال إنه لا توجد رغبة في القيام بذلك. 

وعندما سئل عما إذا كان قد تم النظر في إمكانية نشر البنية التحتية العسكرية للبلاد في فنزويلا أو كوبا، أجاب المسؤول: “لا أريد تأكيد أي شيء، لن أستبعد أي شيء هنا أيضًا”.

وأضاف: “في الأسلوب الأمريكي، تعتبر اختيارية السياسة العسكرية الخارجية حجر الزاوية لضمان النفوذ القوي لهذا البلد في العالم”. وأوضح المسؤول أن [الأمر] يعتمد على تصرفات النظراء الأمريكيين.

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ووفقًا لريابكوف ، فإن بوتين “تحدث عدة مرات .. عما يمكن أن يكون أنشطة، على سبيل المثال.. البحرية الروسية، إذا سارت الأمور تمامًا في اتجاه استفزاز روسيا وزيادة الضغط العسكري علينا من قبل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كرر أن موسكو لا تريد اللجوء إلى مثل هذا الإجراء، وأصر على أن “الدبلوماسيين يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق”.

وتأتي تصريحات ريابكوف وسط تصاعد التوترات على الحدود الأوكرانية في الأشهر الأخيرة.

كما دق السكرتير الصحفي للكرملين ديمتري بيسكوف، ناقوس الخطر في ديسمبر، مشيرًا إلى أن “احتمال الأعمال العدائية في أوكرانيا لا يزال مرتفعًا” عندما سأله الصحفيون عن احتمال اندلاع حرب في شرق البلاد.

أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا موسكو فلاديمير بوتين الكرملين

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