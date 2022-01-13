بكري للشامتين في وفاة الإبراشي وتهاني الجبالي : نفوس حاقدة وربنا موجود..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك جهات تشمت في وفاه الإعلامي وائل الإبراشي، والمستشارة تهاني الجبالي، معلقا “اما الذين يشمتون “ربنا موجود” وما نراه يدل على نفوس حاقدة ولا تراعي حرمة الموت”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تلك الجماعات الإرهابية “مسابوش حاجة وتطاولهم على الذين رحلوا ده أبلغ شاهد أنه لا علاقة لهم بالدين والاخلاق”.

وتابع مصطفى بكري، أن الإعلامي وائل الإبراشي والمستشارة تهانى الجبالى قاموا بدورهم تجاه من حاول طمس الهوية الوطنية".

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى ان من يتطاول وتبدأ الشماتة في كلامه وادعاءاته ربنا هينتقم منه بأذن الله".