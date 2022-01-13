بسام راضي: سياسة مصر واحدة فى التعامل مع الدول

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المراسلين الأجانب، كان مميزا وكان لقاء مفتوحا، وتم طرح أسئلة كثيرة عن مصر وعن الوضع الإقليمي و تعامل مصر مع جميع القضايا.



وأضاف خلال لقاء على قناة النهار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على التقدم الذى تشهده مصر من نجاحات كبيرة فى مختلف المجالات الحياتية وملف حقوق الإنسان، خلال الـ 7 سنوات الماضية.



ولفت إلى أن الرئيس أكد أن سياسة مصر واحدة فى التعامل مع الدول، وهى التعاون من أجل البناء و السلام، دون المصلحة، والرئيس السيسي أكد على محددات سياسة مصر فى التعامل مع دول الإقليم التى تعتمد على تعاونها.



وأوضح أن الرئيس السيسي، شدد على أن مصر تتعامل مع الحكومات المركزية و الجيوش الوطنية، و مصر لا تتعامل مع مؤسسات غير معروفة، ولا ميليشيات مسلحة أو تنظيمات إرهابية.



وتابع أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تدعو دائمًا لوحدة الأراضى و الحفاظ على حدود الدول وعدم التقسيم، ومصر تدعو دومًا لتحقيق مبدأ المواطنة للتعايش داخل الدول و تعزيز الأمن و الاستقرار.

وأشار إلى أن مصر تثبت للعالم أنها دولة سلام و بناء و تنمية من أجل الشعوب.



وأكد، أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، جعلت الدولة تستطيع التعامل مع مواجهة فيروس سي ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء بالصحفيين الأجانب قام بتوضيح أشياء كثيرة للعالم.

وأشار إلى أن ما يتم فى مصر يتابع من الخارج، وهناك تطور كبير فى الأوضاع بمصر، وأن مداخلات المراسلين خلال لقاء الرئيس السيسي، بهم عكست قدر كبير للتفهم للأوضاع أكثر من الماضى بكثير.

