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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مطور عقاري: رسائل الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم طمأنة للقطاع

المهندس محمود طاهر
المهندس محمود طاهر

أكد المهندس محمود طاهر، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم عن قوة الاقتصاد المصري واعتزامه مواجهة أي تحديات مستقبلية سواء فيما يتعلق بتأثير كورونا أو غيره رسائل طمأنة للعاملين في القطاع العقاري والشركات والمطورين.

 

وأضاف طاهر في تصريحات له، أن قطاع العقارات من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه في 2016 الذي كان بمثابة حائط صد لفيروس كورونا وسعي القطاع العقاري بكل ما يملك لمواجهة هذا الفيروس، وشهدت مصر منذ هذا الوقت وحتي الآن طفره عمرانية كبيرة لم تشهدها مصر علي مدار العصور الماضية من مشروعات قوميه وعقارية متنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.

 

وشهدت مصر منذ عام 2014 حتى الآن تنفيذ ما يقرب من 34 مدينة جديدة دفعة واحدة، وساهمت هذه المدن في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد .

 

وأكد طاهر أن تصريحات الرئيس أيضا خلال منتدى شباب العالم عن الأزمة العالمية وتحويل المحنة إلي منحة لصالح الاقتصاد المصري يدلل علي قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

 

ويستهدف برنامج حياه كريمة في المحافظات تطوير حياة 60 مليون مواطن، لمجابهة تداعيات الفقر التي سببتها أزمة كورونا، خاصة.

 

واختتم عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، قائلا إن القطاع العقاري في لايزال اقوي القطاعات الاقتصادية في مصر آلتي قادت قاطرة التنمية وزيادة معدلات النمو خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه مخزن للقيمة دائما وحافظ لقيمته.

عقار الرئيس السيسي فيروس كورونا القطاع الخاص الإصلاح الاقتصادى

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