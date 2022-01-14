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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس .. أولى ندوات «شوامخ المحققين» بدار الكتب في عام 2022

صدى البلد

تحتفي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بشوامخ المحققين ممن أفنوا أعمارهم في تحقيق التراث المخطوط وتقديمه للقراء والباحثين ومحبي التراث. وفي سبيل ذلك خصص مركز تحقيق التراث بالهيئة سلسلة من الندوات بعنوان "شوامخ المحققين" بدأت نهاية العام الماضي.

سلسلة الندوات

 وتبدأ أولى الندوات خلال هذا العام بندوة حول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ويتحدث فيها  الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا ويديرها  الدكتور عبد الحميد مدكور.

تقام الندوة في تمام الثانية عشرة من ظهر الخميس الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٢، بقاعة على مبارك للندوات في مقر دار الكتب والوثائق بكورنيش النيل.

ومن المقرر استمرار سلسلة ندوات شوامخ المحققين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

تقام ندوة عن "ديخويه" ويتحدث فيها  الدكتور أيمن فؤاد السيد، في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٢.

دار الكتب إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين محمد موسى تحقيق التراث المخطوط شوامخ المحققين

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