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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

صدى البلد

سجلت عدد من الدول العربية، أمس الأحد، تباينًا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.


ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 465 ألفا و331 حالة.


وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند -في تصريح- إنه تم تسجيل 2243 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 421 ألفا و442 حالة، مبينًا أن نسبة إجمالي حالات الشفاء من الإصابات بلغت 6ر90%، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2476 حالة.


وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسجيل 5428 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، و5404 حالات شفاء جديدة، فيما تم تسجيل 13 وفاة جديدة.


وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة وصلت إلى مليون و48 ألفا و653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 977 ألفا و695 حالة، وبلغ عدد الوفيات 14 ألفا و976 حالة.


وأوضحت الوزارة أن ثلاثة ملايين و786 ألفا و619 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و8669 شخصا، مقابل 24 مليونا و612 ألفا و973 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.


وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و8 وفيات جديدة، فيما تماثل 343 مريضا للشفاء.


وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5539 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 820 ألفا و170 حالة، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.


وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 598 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و490 حالة شفاء جديدة، ووفاة 5 مصابين.


وأضافت الوزارة أنه بذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 54991 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 41900 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 908 حالات.


وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تطعيم 8 آلاف و258 شخصا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي إلى 6 ملايين و115 ألفا و677 شخصا.


وذكرت الوزارة -في بيان- أن عدد الذين تلقوا التطعيم يتوزع بين 4 ملايين و503 آلاف و552 شخصا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و612 ألفا و125 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الجرعات بلغ 12 مليونا و535 ألفا و903 جرعات.

فيروس كورونا أزمة فيروس كورونا المستجد

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