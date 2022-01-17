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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مع بداية الامتحانات.. أضرار تناول الكافيين بكثرة على الطلاب

الكافيين
الكافيين

مع بداية الامتحانات غالبا ما يميل الطلاب إلى تناول الكثير من الكافيين لمساعدتهم على السهر لفترات طويلة، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات.

ولكن تناول الكافيين بكميات كبيرة يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية، ومنها.

 

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أضرار الكافيين

على الرغم من أن الجرعات المنخفضة إلى المعتدلة من الكافيين يمكن أن تزيد من اليقظة ، إلا أن الكميات الأكبر قد تؤدي إلى القلق أو الانفعال. 

يمكن أن يساعدك الكافيين على البقاء مستيقظًا أثناء النهار ، لكنه قد يؤثر سلبًا على نوعية وكمية نومك، توقف عن تناول الكافيين في وقت مبكر من بعد الظهر لتجنب مشاكل النوم.

على الرغم من أن الكميات الصغيرة إلى المعتدلة من القهوة يمكن أن تحسن من حركة الأمعاء ، إلا أن الجرعات الأكبر قد تؤدي إلى براز رخو أو ارتجاع المريء، قد يكون من المفيد تقليل تناول القهوة أو التحول إلى الشاي .

يبدو أن الكافيين يرفع ضغط الدم عند تناوله بجرعات عالية أو قبل التمرين ، وكذلك عند الأشخاص الذين نادرًا ما يستهلكونه، لكن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا فقط ، لذا من الأفضل مراقبة استجابتك.

قد تؤدي الجرعات الكبيرة من الكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب أو الإيقاع لدى بعض الأشخاص، يبدو أن هذه التأثيرات تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، إذا شعرت بها ، ففكر في تقليل تناولك لها.

 

المصدر healthline

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