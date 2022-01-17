صحف السعودية: المملكة تحتضن أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية واحتفالات باليمن بعد هزائم الحوثيين بمأرب وشبوة

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مستقبل السياحة ) : بطموح ممتد وإنجازات كبيرة ، تحدد المملكة مكانها المتميز على خارطة السياحة العالمية، بل سجلت ريادة نوعية في تقديم مفهوم جديد لمستقبل السياحة عبر مشروعات كبرى بفضاء رحب من الابتكار ومواصفات المدن الذكية.

وقد حققت مكتسبات عالمية بارزة ، باحتضان أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، التي بدورها وصفت السعودية بأنها أحد أكثر الأعضاء نشاطاً في المنظمة خلال السنوات القليلة الماضية واهتمامها كثيرا بمستقبل السياحة.

وتابعت : فبدعم كبير من القيادة الرشيدة، حفظها الله، نجحت المملكة في تحقيق مكانةٍ بارزة كأسرع الوجهات العالمية نموًا خلال سنوات معدودة، وسعيها الطموح للمستقبل الذي ستتغير فيه مفاهيم التطور ومفردات واستثمارات وبرامج السياحة واحتياجات السائحين لخدمات وبرامج أكثر إبهارا في جودة الحياة، وفي هذا تتميز المملكة بالكثير من مشروعات وابتكارات الإبهار.

معادن حيوية وسجال جديد

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( معادن حيوية وسجال جديد ) : لا تخلو العلاقة بين الولايات المتحدة والصين التي ينظر إليها كثيرون على أنها الديناميكية التي تحدد مواقع القوة العالمية في القرن الـ21، من المواجهات والخلاف، لكن نادرا ما تم التنافس على جبهات كثيرة حرجة مثلما هو الحال اليوم. فمن لعبة توجيه اللوم المرير على خط جائحة كورونا إلى تجدد الخلافات حول التجارة وتايوان وهونج كونج وفرض الرسوم الجمركية والتضييق على أنشطة الشركات بين الدولتين، كما تتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشكل كبير للغاية حول مجموعة واسعة من القضايا الرئيسة، مع تزايد القلق الدولي بشأن تداعياتها المحتملة.

وواصلت : ويتعمق التوتر على الساحة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وعلى عكس كل التوقعات لم يحدث أي انفراج في هذه العلاقات في أعقاب وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، على اعتبار أن سلفه دونالد ترمب، كان أشد الرؤساء الأمريكيين تصلبا تجاه العلاقة مع الصين واتهامها بنشر فيروس كورونا في العالم. وهذا التوتر لا يختص بالجانب الاقتصادي بالطبع، فالخلافات السياسية والعسكرية تتصدر المشهد أيضا، بما في ذلك توسع نطاق النفوذ الصيني في منطقة آسيا. أي أن العلاقة الثنائية بين واشنطن وبكين مليئة بالملفات الخلافية، كما أنها تشهد تشددا من الطرفين، بصرف النظر عن آمال المسؤولين الصينيين التي تبخرت حيال إمكانية حل الخلافات ووقف الحرب التجارية، مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية في الولايات المتحدة.

اليمن والمشروع الإيراني

وأكدت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان ( اليمن والمشروع الإيراني ) : تؤكد الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني وقوات اليمن السعيد وألوية العمالقة في محافظتي مأرب وشبوة وما صاحبها من احتفالات، أن الشعب اليمني بمختلف مكوناته يرفض المشروع الإيراني، الذي يُكرس له من خلال المليشيات الحوثية الإرهابية، التي أصبحت أداة يحركها نظام الملالي لتنفيذ مخططاته ومؤامراته في اليمن والمنطقة، وتكون الفاتورة قتل اليمنيين وتدمير البنية التحتية ومقدرات شعب ينشد الأمن والسلام. وتعكس الهبّة الشعبية اليمنية، وحالة التفاعل مع التحالف، ووحدة الصف، وتوحيد الجهود؛ أن اليمن لا يمكن له أن ينفصل عن عروبته، ولا يمكن له قبول أي مشاريع تذهب به إلى المجهول، واستثماره ككبش فداء مقابل تحقيق إيران أطماعها وأهدافها الخبيثة، التي لا تريد الخير لليمن واليمنيين خاصة، والمنطقة على وجه العموم.

وبينت : وأصبح الشعب اليمني يدرك أن إيران تسعى اليوم إلى تحسين وضع شعبها الاقتصادي للعيش بكرامة من خلال المفاوضات الجارية في فيينا، فيما تسعى إلى تدمير اليمن والتنكيل بشعبه خدمة لمخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار الأمة العربية عبر أذرعها في العراق واليمن ولبنان وسورية.