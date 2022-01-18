عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد اختناق أسرة كاملة.. نصائح هامة تحميك من خطورة سخانات الغاز

تركيب مدخنة للسخان
تركيب مدخنة للسخان

شددت شركة توصيل الغاز الطبيعي "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على أهمية وجود مدخة وهواية بجوار سخان الغاز داخل الشقق السكنية أو الإستخدامات التجارية، منوهة أن خلاف ذلك هو سبب الكثير من حالات الإختناق والوفاة داخل حيز وجود السخان سواء حمام أو مطبخ. 

اشتراطات تركيب السخان المنزلي، عديدة، وجميعها في غاية الاهمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث التخلي عنها يعني عواقف وخيمة وكوارث قد تصل إلى فقدان الحياة لاقدر الله.

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

اشتراطات تركيب السخان 

أول المواصفات اللازمة هو تركيب هواية ومدخنة، من المكان المركب به السخان، حتى يتم دخول تيار هواء للحيز المتواجد به السخان، وهو المصدر الوحيد لتجديد الهواء، وعدم تحول ثاني أكسيد الكريون الناتج عن إشتعال النيران "شعلة السخان" إلى أول أكسيد الكريون، وهو غاز سام.

خطورة عدم تركيب مدخنة للسخان  

حال عدم تركيب المدخنة يتحول الغاز كما سبق وذكرنا إلى أول أكسيد الكربون، وهو غاز ليس له رائحة ولكنه يؤدي للوفاة دون شعور المستخدم، الأمر الذي يشكل خطورة قصوى على المتواجد داخل حيز وجود السخان، حيث يملأ الغاز محل الأكسجين المتواجد بالحيز ويسبب إحتناق.

التأكد من جدوى المدخنة والهواية  

المدخنة تتواجد أعلى السخان، وتمتد لإرتفاع حوالي 90 سم، وذلك بحسب المواصفات العالمية التي تتبعها الشركة، كما أن تجربة أداء المدخنة مسئولية الشركة المسئولة عن التركيب، شريطة ألا يتم العبث بها عن طريق العميل، أو إجراء أي صيانة عن طريق أي فني صيانة خارج الإطار الرسمي للشركة.

غلق الهواية 

يعد الخوف من دخول تيار هواء شديد خلال الإستحمام بالشتاء، والخوف من دخول حشرات للشقة بالصيف، أبرز عاملان يدفعا بعض الأشخاص لسد هوايى السخان إذا كان بالحمام، وهو ما يشكل خطورة قصوى على العميل، وعلى المستخدم، كما أنه يوصى بالتأكد كل فترة من عدم إنسداد تلك الهواية بسبب أي عامل خارجي.

محبس عداد الغاز 

في حالة وجود أي رائحة غاز بالشقة أو أي جزء بها، سواء حمام أو مطبخ، يرجى التوجه بشكل عاجل لـ محبس عداد الغاز الرئيسي وغلقه، للتأكد من عدم وصول أي غاز لمكان التسريب قبل تحديده، الأمر الثاني هو فتح أي مجالات تهوية بالمكان، سواء شباك أو بلكونة أو حتى باب، وأيضا عد إستخدام الكهرباء أو محاولة الإنارة قبل تلك الخطوات، مع الإستعانى بإضاءة خارجية ولكتن من الهاتف، لحين التأكد من سلامة المكان.

في حالة تطور الأمر أو وجود مشكلة، فيرجو بعد السيطرة على الوضع وغلق المحابس الإتصال بـ129 من أي هاتف، وإبلاغ الشركة بتفاصيل المشكلة، والشركة ستتحرك إليك في أسرع وقت. 

إكتشاف رائحة غاز طبيعي في المنزل 

وقدمت شركة توصيل الغاز الطبيعي "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، نصائح هامة للعملاء الذين لديهم مشكلة في خط الغاز المنزلي، عند إكتشاف رائحة غاز طبيعي في المنزل.

وحدد الشركة مجموعة نقاط هامة يجب سرعة إتباعها حال إشتمام رائحة غاز طبيعي في المنزل، نتيجة أي تسريب، من خلال 6 خطوات عاجلة:

1- الامتناع عن التدخين أو إشعال أي لهب.
2- التأكد من أن جميع مفاتيح الغاز مغلقة.
3- عدم تشغيل مفاتيح الكهرباء واستخدام كشاف للرؤية.
4- قفل محبس الغاز العمومي "بجوار العداد".
5- افتح جميع النوافذ والأبواب إن أمكن.
6- الإتصال بمركز خدمة العملاء للشركة التابع لها.

وقدمت الشركة تحذيرا أخيرا شديدا،  بعدم إستخدام الغاز الطبيعي المنزلي مرة أخرى قبل التأكد من إصلاح التسريب من خلال الشركة، وإعادة تدفيه الغاز من قبل الفنيين المختصين، من أجل سلامة الجميع.

كما شددت الشركة على عدم إجراء أي تعديلات أو وصلات على خطوط الغاز المركبة من خلالها، حيث يعرض ذلك صاحبها إلى الخطر الشديد، والمسائلة القانونية من قبل الشركة حال إكتشاف التلاعب.

البترول والثروة المعدنية السخان المنزلي توصيل الغاز الطبيعي شركة تاون جاس اخبار مصر مال واعمال

موضوعات متعلقة

تحويل 800 سيارة أجرة بأسوان مجانا إلى الغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

هل تقبل صلاة من نسي التشهد ؟

الزمن الجميل.. قصة سيارة شهيرة مع أول فتاة مرور في وسط البلد

مصر والسعودية والإمارات.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة شرق أوسطية

لجنة الحكام بالاتحاد الإيطالي تعتذر لـ ميلان بعد "فضيحة" مباراة سبيزيا

أبرزها قصب السكر والثروة السمكية.. مدبولي يبحث مع وزير الزراعة عدد من الملفات

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة وحبس وغلق المحلات.. عقوبات مرتقبة لمواجهة أوميكرون في مصر

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

احذر.. هذا الإفطار الشائع يشكل خطورة على القلب

كيف أحسب الصلاة الفائتة عن عدة سنوات.. طريقة سهلة ينصح بها العلماء

دراسة جديدة تفجر مفاجأة بشأن فعالية الجرعة الرابعة في مواجهة أوميكرون

القصة الكاملة لتحطيم موسيماني هاتف صحفي بسبب كهربا

موعد مباراة مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية

أمطار رعدية وأتربة وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرسمية.. أبطال مسلسل "أصحاب ولا أعز" يتألقون على السجادة الحمراء

"شمس" تُغلق السِّتار على دموع طاقم العمل

منى زكي وإياد نصار في كواليس فيلم أصحاب ولا أعز.. صور

وزير الدفاع: حريصون على الارتقاء بالاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة

فيديو

فيديو جراف.. أبرز تصريحات ياسمين صبري عبر Space

فيديوجراف.. تصريحات أوقعت أصحابها المشاهير في مشاكل

فيديو جراف.. تعرف على الفائزين في the best 2021

خالد الغندور الأحدث .. نجوم ضحية السرقة على الطريق الدائري

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ