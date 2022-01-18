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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. بيع ألماسة سوداء من الفضاء.. وفنان الخردة يبدع من جديد

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات| الحشيش علاج لـ كورونا.. واستشاري يفجر مفأجاة عن مدعى النبوة

نشرة المنوعات.. زوج يقتل زوجته من أجل 4 مليون دولار.. أوميكرون يصيب الرضع.. ولحظة ظهور أخطبوط أبو بطانية النادر

الإمارات.. ألماسة سوداء من الفضاء سعرها أكثر من 6 ملايين دولار


ألماسة سوداء قد تكون جاءت من الفضاء الخارجي تحمل اسم «إنيجما» وقد يتجاوز سعرها الـ6 ملايين دولار، هذا ما كشفت دار مزادات سوذبيز في مدينة دبي بالإمارات عنها النقاب مؤخراً.

مكانهم مش المطبخ.. امرأة تقود حافلة بعد إصابة السائق|شاهد النتيجة


على الرغم مما تواجهه النساء من انتقادات في الشوارع بسبب قيادتهن للسيارات، تمكنت امرأة هندية من قيادة حافلة بكل شجاعة بعد تعرض السائق لنوبة صرع في منطقة بونه في ولاية ماهاراشترا.


هنود يعبدون عجلا بـ3 عيون لشبهه بأحد أصنامهم "شيفا".. صور


انتشر مقطع فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حادثة غريبة وقعت في إحدى القرى الهندية، بعد ولادة عجل بـ3 عيون واتجاه السكان لعبادته.


شاب يكسب 300 جنيه في الساعة لانتظاره في الصفوف.. تفاصيل


استغل شاب بريطاني كره البعض للوقوف في صفوف الانتظار إلى جعله مصدر رزق منتظم له منذ 3 سنوات حيث يجني 20 دولاراً في الساعة «314.20 جنيه مصري».


خسائر كبيرة.. تصرف غير متوقع من عروس بعد إلغاء حفل زفافها | صورة


بطريقة غير متوقعة انتقمت عروس من محل فساتين الزفاف الذي رفض استرداد مبلغ تأمين كانت قد دفعته لحجز فستان حفل زفافها قبل إلغائه في اللحظات الأخيرة.

 

فنان الخردة يبدع من جديد في تمثال المتحولون وتاكسي إسكندرية


تعودت يداه على الإبداع في فن الخردة فتبهرك أعماله التي تخرج من فترة لأخرى محققة إعجاب الآلاف من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فكم اندهش الكثيرون من صنعه تمثالاً كبيراً لغوريلا عملاقة من الخردة وإطارات السيارات قبل أشهر قليلة بارتفاع 7 أمتار، ووزن بلغ 1500 كيلو، خلال 25 يوما خرج فنان الخردة، إبراهيم صلاح اليوم بعمل جديد مميز.


قعدتهم تتحب.. دينا بدر تكشف عن 4 أبراج فلكية دمها خفيف وفرفوشة


الأبراج اللي دمها خفيف أو الأبراج الفرفوشة، محل بحث للكثيرين على مواقع الإنترنت نظراً لما تتمتع به من روح الفكاهة في حديثها وتصرفاتها مع الآخريين فلا تفضل أن تكون كئيبة لفترة طويلة، فما هي أكثر الأبراج المعروفة بخفة دمها؟.

 

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور


تسبب حادث غريب في صدمة لأسرة في جنوب أفريقيا، بعدما انتشرت أنباء عن إنجاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات رضيعًا في ظروف غامضة.

 

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