تشكيل سيراميكا كليوباترا في مباراة طلائع الجيش

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود- سيف تقا - خالد صبحي.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل- محمد توني محمد إبراهيم - ايفانزمنساه.

خط الهجوم : باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عامر عامر - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - محمد حسن - بلال السعيداني- ونيفول كوبينا - مصفي ميسي - حسام محمد - شادي حسين.