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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف شايفين حياتكم

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك جديد.. صور

صدى البلد

شاركت اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت سيرين عبد النور بلوك جديد لشعرها، حيث ظهرت بالشعر القصير، وارتدت فستانا أسود قصير أنيق ونالت تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

وكتبت سيرين: “ناس بتشوف الحياة أبيض وأسود وناس بتشوفها ملونة!!! انتو؟ كيف شايفين حياتكن هاليومين”.

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بـ لوك ناعم.. سيرين عبد النور تغني لأليسا على إنستجرام

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سيرين عبد النور توجّه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام: «نصف الحكمة الصمت»

مسيرة سيرين عبد النور


كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، وظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، جرى تصويره في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

في بداية عام 1998 بدأت الظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. 

وفي عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت 2009 الشاشة اللبنانية في دور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

الفنانة اللبنانية Instagram الفنانة سيرين عبد النور الشعر القصير في أحدث ظهور

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