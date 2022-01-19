أشرف من ذوى الاحتياجات الخاصة متغيب عن منزله فى الدقهلية وأسرته تستغيث

تغيب المواطن أشرف محمد الادوش البالغ من العمر 44 عاماً عن منزله بقرية سنتماي مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية ، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.



وقالت أسرته ،في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “ بين الناس ” التي يقدمها موقع "صدى البلد":" إن أشرف محمد الادوش البالغ من العمر 44 عاما من ذوى الأحتياجات الخاصة ولا يجيد التحدث “ أبكم ” ، وأسمة مكتوب على ذراعة ، و معتاد أن يخرج من البيت خاصة في المساء ويعود بعدها إلي البيت، ولكنه خرج ولم يعد لمنزلة بقرية سنتماي مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية ، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم 10 / 1 / 2022 و بعد مرور الوقت القانوني للتغيب حررت محضر بمركز شرطة ميت غمر برقم 439 لسنة 2022 يوم 13 يناير، وبحثنا عنه في القرى المجاورة والمستشفيات وعلى الطرق الزراعية ولم نعثر عليه".



وأضاف : “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه أخ ليكم.. بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم.. أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه،رأفة بحال أسرته ”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01285144924

01204130222

01141817572



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