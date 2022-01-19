انقسام في جهاز منتخب مصر بسبب مشاركة زيزو أساسياً أمام السودان

قال الاعلامي محمد شبانة إن هناك انقساماً داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني على مشاركة أحمد سيد زيزو أساسياً في مباراة السودان المقرر لها اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية .

وواصل ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc:"طالب ضياء السيد والحضري ومحمد شوقي وروجر دي سا المدرب العام، بالدفع باللاعب بدلا من مرموش في مركز الجناح الأيسر، لكن كيروش تمسك بمنح مرموش فرصة أخيرة في لقاء السودان".

وتابع: "مع الضغوط المستمرة من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب على كيروش، استقر الأخير على مشاركة زيزو أساسياً أمام السودان في وسط الملعب، بجانب النني والسولية".