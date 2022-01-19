أمم إفريقيا | غدًا.. مواجهتان ناريتان بين الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الإستوائية وسيراليون في "مجموعة المفاجآت"

تشهد الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة "مجموعة المفاجآت" لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل، مواجهتين من العيار الثقيل بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار ومنتخبي غينيا الإستوائية وكوت ديفوار لحجز بطاقة التأهل للدور الـ 16 من البطولة.

ويخوض منتخب "محاربو الصحراء" الجزائري حامل اللقب مباراة مصيرية أمام منتخب كوت ديفوار متصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، ولا بديل أمامه سوى الفوز لمواصلة مشوار حملة الدفاع عن اللقب لأن أي تعثر سواء بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من منافسات أمم إفريقيا.

وفي حال فوز الجزائر الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، فإنها ستتأهل إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة منتخبي غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط،ومنتخب سيراليون، الذي يحتل الترتيب الثالث حاليا بنقطتين بنفس الجولة التي ستقام في التوقيت نفسه.

ويخوض "محاربو الصحراء" هذه المباراة بشعار واحد ووحيد هو الفوز، لضمان ثلاث نقط ستساعدهم على المرور للدور المقبل.. علما بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16 مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان منتخب غينيا الإستوائية قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل وفاز في الجولة السابقة من دور المجموعات على حامل اللقب المنتخب الجزائري وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة الحالية بهدف نظيف.

وسجل إستيبان أوبيانج هدف الفوز في الدقيقة 70 ليمنح غينيا الإستوائية الفوز، ويضع حدا لسلسلة انتصارات محاربي الصحراء التي بلغت 35 مباراة بلا خسارة، وهو رقم قياسي لمنتخب إفريقي بفارق مباراتين عن الرقم العالمي لإيطاليا (37) مباراة ، وفي الجولة الأولى ، سقط منتخب الخضر في فخ التعادل السلبي مع نظيره منتخب سيراليون المتواضع.

أما المنتخب الإيفواري، فلديه 4 نقاط في الصدارة منفردا عقب فوزه في المباراة الأولى على غينيا الاستوائية، وتعادله في الجولة الثانية مع سيراليون.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الخامسة، يلتقي منتخبا غينيا الاستوائية وسيراليون في التوقيت نفسه لمباراة الجزائر وكوت ديفوار.

ويملك منتخب غينيا الاستوائية 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة بعد كوت ديفوار عقب مرور جولتين بعد الفوز القاتل ضد الجزائر.

أما سيراليون فقد حققت مفاجأة أخرى في المجموعة بعد تعادلها إيجابيا مع كوت ديفوار، حيث استفادت من خطأ فادح للحارس الإيفواري بدرة علي سنجاري في الوقت بدل الضائع، لتنتزع التعادل وتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

ويملك منتخب سيراليون نقطتين بالتعادل في أول جولتين ضد كل من الجزائر وكوت ديفوار.

وكانت نتائج مباريات الجولة الثانية قد قلبت ترتيب المجموعة الخامسة رأسا على عقب، فبعد أن كان منتخب الجزائر وكوت ديفوار أبرز المرشحين للتأهل للدور المقبل عن المجموعة، فإن لمنتخبي سيراليون وغينيا فرصة لإزاحة أحد المنتخبين الكبيرين والتأهل على حسابه لدور الـ 16 .

وتكتسب هذه المجموعة أهميتها كون أنه من المتوقع أن يواجه بطلها منتخب مصر في دور الـ 16 ، إذا حل ثانيا في المجموعة الرابعة بعد مباراته المرتقبة مع السودان مساء اليوم.