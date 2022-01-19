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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة إزالة على المباني المخالفة بمركز ومدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى  عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة بنها لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص، حيث شهد الهجان إزالة أعمدة خرسانية بالدور الثاني علوي لمبني على مساحة 127 مترا بشارع محمد صيام متفرع من شارع السكة الحديد بمنطقة الحرس الوطنى بمدينه بنها. 


واستكمل المحافظ الجولة بمدينة بنها؛ حيث توجه إلى منزل مكون من طابق أرضي وثلاث ادوار علوية اذ قامت الاجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها بازاله الطابق الثالث وسقف الطابق الثانى قد تم بنائهم  بدون ترخيص علي مساحه 100متر  بشارع امتداد مبروك  متفرع من شارع ترعه ام هلال بمنطقه الحرس الوطني . 


وخلال الجولة وجه المحافظ بازاله ثلاث طوابق مخالفة لبرج  مكون من 12 طابق صادر رخصه له بارضي وخمس ادوار  والطابق السادس تم عليه التصالح بشارع ادريس  امام مدرسه الشبان العالمية بمدينه بنها .  ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة،وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة المختصة مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف، مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية .


وفي هذا الإطار تقدم المحافظ بالشكر والتقدير لمديرية أمن القليوبية على دورهم الفعال في مساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تنفيذ تلك الإزالات.
جاءت الحملة بحضور كل من اللواء عمرو ابو رايه مساعد مدير امن القليوبيه للامن العام والمقدم حسين الكيلاني مدير مرافق القليوبيه وحماده وهدان نائب رئيس مجلس مدينه بنها والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الاداره الهندسيه بمجلس مدينه بنها والمهندسة رانيا هارون مديرة اداره المتغيرات المكانية بالمحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية بنها مدينة بنها

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