كارثة غير مسبوقة.. إعلان حالة الطوارىء في أرخبيل تونجا بسبب موجات تسونامي

أعلنت السلطات في أرخبيل تونجا، الواقع جنوب المحيط الهادئ، حالة الطوارئ في أعقاب موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت بعد ثوران بركاني هائل يوم السبت الماضي.



وقالت حكومة تونجا، حسب قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنها تواجه كارثة غير مسبوقة عقب موجات تسونامي التي أدت إلى تدمير العديد من المنازل والمحال التجارية في بعض المناطق.



وأضافت القناة أن حصيلة القتلى جراء موجات تسونامي ارتفعت إلى 3 أشخاص وعمليات الإجلاء لا تزال جارية.



يذكر أن ثوران بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباي" الهائل تحت المياه؛ يوم السبت الماضي، أدى لخروج عمود من الرماد في السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا.. وكان الانفجار مدويا حتى أنه يمكن سماعه في نيوزيلندا، التي تبعد 2383 كيلومترا من تونجا.

