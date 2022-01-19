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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عوض تاج الدين: انخفاض إصابات كورونا مع بداية الصيف

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه من المتوقع أن تشهد الموجة الحالية من فيروس كورونا حالة من الانكسار مع دخول فصل الصيف . 

وأضاف تاج الدين خلال انعقاد مؤتمر بشأن كورونا: نشهد في الوقت الحالي زيادة في إصابات كورونا ،  نتيجة لتقلبات الطقس وتسببها في الإصابة بالإنفلونزا الموسمية  وغيرها  من الأمراض التنفسية . 

 وأشار إلى أن أهم ما يخص الطبيب المعالج ، هو مدى تأثير الفيروس علي المريض والمضاعفات المتوقع حدوثها، مشيراً إلي أن متحور أوميكرون شديد الانتشار قليل الانتظار . 

ويتناول  المؤتمر أحدث تحورات فيروس كورونا، وكيفية تشخيص متحور «أوميكرون» وفاعلية الـ «بي سي آر» في اكتشافه، إلى جانب الإعلان عن أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر، وبنسب شفاء عالية، علاوة على استعراض مستقبل التحورات الجديدة، وما إذا كان هناك موجات جديدة لتحورات كورونا.

ويسعى المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي عند كل التخصصات، والخروج بتوصيات مفيدة تصب في مصلحة المريض العربي بشكل أعم، حيث يتضمن المؤتمر مناقشات علمية ثرية، ويتناول فيروس كورونا وتأثيره على مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، إلى جانب الإعلان عن علاج جديد لمرض ضغط الشريان الرئوي والذي يعد ثورة في علاج المرض. 

يعقد المؤتمر بالشراكة بين الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والجمعية السعودية لدراسة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ويرأسه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، بمشاركة الدكتور أيمن فرغلي استشاري الصدر بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عبدالله الضلعان رئيس جمعية دراسة الشريان الرئوي السعودية، والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، والدكتور يوسف أمين أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني، والدكتورة ريم القرشي أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني، والدكتوره مروة عبدالراضي استشاري أمراض الصدر، والدكتور حسن العريني استشاري أمراض الصدر بالمملكة العربية السعودية.

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