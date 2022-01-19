جالي الدور اللي ماشي.. إصابة الفنان هشام إسماعيل بفيروس كورونا

أصيب الفنان هشام إسماعيل بفيروس كورونا، وأعلن عن إصابته بطريقة كوميدية حيث نشر عبر حسابه صورة للفنان أحمد عدوية وكتب:" جالي الدور اللي ماشي".

وشارك هشام اسماعيل مؤخرا فى مسلسل “ورا كل باب” ضمن حكاية “قلب مفتوح” وشارك فى بطولة العمل كمال أبو رية، فيدرا، محمد عادل، عماد رشاد، نور إيهاب ورانيا ملاح، وهي من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف هشام إسماعيل.

يذكر أن هناك عدد من النجوم أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية منهم الفنان رشوان توفيق حيث أعلنت الإعلامية هبة رشوان إصابة أبيها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكتبت "هبة" أن والدها الفنان رشوان توفيق كان مع الفنانة مديحة حمدى فى ندوة يوم الخميس الماضي حيث شعر بعدها ببعض الأعراض حتى ارتفعت حرارته أمس الأربعاء.