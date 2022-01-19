عاجل
مواطن من ذوى القدرات الخاصة يناشد "التضامن" توفير فرصة عمل ضمن الـ5% 2.5 مليار دولار تبادلا تجاريا ومشروعات جديدة بين البلدين .. رئيس كوريا الجنوبية في مصر غدًا .. خارجية النواب : الطاقة والبنية التحتية أبرز الملفات .. ونائب بالشيوخ : شراكة تعاونية 10 قرارات لمجلس الوزراء.. بدء إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.. مد توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لمدة عام.. واعتبار مشروعات السكك الحديدية مشروعات قومية في موسمه .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال البورصة اليوم.. مؤشرَا البحرين يغلقان على تباين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوفد الأمني الإسرائيلي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي يزور السودان يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وعدد من القادة العسكريين.

txt

بعد الهجوم الحوثي.. البرهان يؤكد تضامن السودان مع الإمارات

txt

رسالة من الاتحاد الأفريقي إلى البرهان بشأن الأوضاع في السودان

فيما دعت السفارة الأمريكية في السودان، أمس الثلاثاء، مواطنيها لتوخي الحذر مع دعوات لتظاهرات جديدة غدا.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر أمس الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي، فإن عضوية اللجنة تتكون "من الأجهزة النظامية والنيابة العامة"، محددا  72 ساعة الجنة لرفع إجراءاتها.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أول أمس الإثنين، ارتفاع عدد قتلى تظاهرات السودان إلى 7 أشخاص، إثر اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها إن عدد مصابي الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وصل إلى 100 جريح.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني السفارة الأمريكية إسرائيل وفد إسرائيلي في السودان

موضوعات متعلقة

روسيا تبعث برسالة لـ أمريكا بشأن الصراع في أوكرانيا

ارحل.. رئيس وزراء بريطانيا يواجه ضغوطاً للاستقالة.. وحزبه يعلن التمرد

جامعة ميشيجان تصل لتسوية بقيمة 490 مليون دولار بشأن فضيحة الاعتداءات الجنسية

وثائق تكشف "احتيال" شركة دونالد ترامب للحصول على مزايا ضريبية

خلال 3 أيام.. إسرائيل تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا

الرئيس الفرنسي يدعو إلي نظام جديد لحماية أمن أوروبا

خسائر فادحة.. الجيش اليمني يحبط هجوما بريا لميلشيا الحوثي بمحافظة حجة

بسبب "كابوس" شبكة 5G.. شركات الطيران حول العالم تلغي رحلاتها إلى أمريكا

ترشيحاتنا

بسبب أوميكرون.. مصر تدخل الموجة الخامسة والصحة العالمية تفجر مفاجأة

ينافس أجهزة سامسونج.. شاومي تطلق هاتف صدفي قابل للطي بسعر أرخص

منصة رقمية وبيع أون لاين.. معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثوبه الجديد

قبل مواجهة ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة مبابي

بـ18 مليون جنيه.. دراسة إنشاء 2 كوبري سيارات بمدخل كفر الشيخ |شاهد

أكبر صفقة في تاريخها.. مايكروسوفت تستحوذ على إحدى أضخم شركات ألعاب الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

زي ما هي.. وزير التعليم ينفي تعديل مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

على طريقة رمضان صبحي.. هل يحسم الأهلي التعاقد مع محمود تريزيجيه؟

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

نشرة الفن.. هدى المفتي تصاب بكسر في قدمها.. ورشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية|فيديو

عمل فى بنزينة وتقاضى جركن عصير..نجم مسرح مصر يكشف معاناته قبل الشهرة

الأرصاد تحذرمن موجة انخفاض مستمرة ودرجات حرارة تصل لصفر ببعض المناطق

8 أمراض تنتقل عند تقبيل الرضع تعرف عليها وكيفية علاجها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ