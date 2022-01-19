الوفد الأمني الإسرائيلي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي يزور السودان يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وعدد من القادة العسكريين.

فيما دعت السفارة الأمريكية في السودان، أمس الثلاثاء، مواطنيها لتوخي الحذر مع دعوات لتظاهرات جديدة غدا.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر أمس الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي، فإن عضوية اللجنة تتكون "من الأجهزة النظامية والنيابة العامة"، محددا 72 ساعة الجنة لرفع إجراءاتها.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أول أمس الإثنين، ارتفاع عدد قتلى تظاهرات السودان إلى 7 أشخاص، إثر اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها إن عدد مصابي الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وصل إلى 100 جريح.