عمان تطلع على تجربة هيئة السوق المالية السعودية في المؤشرات العالمية

عقد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية عبدالله السالمي، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة للسوق المالية في المملكة وسلطنة عمان، وذلك في مقر هيئة السوق المالية في الرياض.



وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين هيئة السوق المالية السعودية والهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، وكذلك تبادل الخبرات والمقترحات في إطار تطوير الأسواق المالية في المنطقة ورفع درجة التعاون بينهما.



وتناول اللقاء التسجيل البيني للخدمات المالية بين البلدين، وتجربة المملكة في الطرف المقابل المركزي CCP، وكذلك دور هيئة السوق المالية في تعزيز التداول عبر الإنترنت من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة.



كما اطلع الوفد العماني على مبادرات هيئة السوق المالية -وفق خطتها الاستراتيجية- المتعلقة بالحوكمة وتعزيزها في الشركات المدرجة والسوق المالية بصورة عامة، وكذلك تجربتها في مأسسة وتطوير علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة، والمبادرات الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة.

وتحديداً فيما يتعلق بالفرص المتاحة للتمويل من خلال الطرح والإدراج في السوق الموازية، كما تناول اللقاء تجربة السوق المالية في الانضمام لعدد من المؤشرات الدولية، التي عززت بدورها الاستثمار الأجنبي واجتذاب السيولة للسوق المالية السعودية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.