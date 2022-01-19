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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التكنولوجيا والتعليم بحلوان: ملتزمون بالتعقيم والإجراءات الاحترازية بامتحانات الترم الأول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول العام الجامعي الحالي 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا ، ومرحلة البكالوريوس ، و طلاب البرامج الجديدة برنامجي تكنولوجيا سيارات الهجين و تكنولوجيا الميكاترونيك وسط إجراءات احترازية كبيرة.

شهدت الكلية حضورًا كبيرًا وانتظامًا للطلاب في ظل متابعة مستمرة من الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، والأستاذ ياسر السيد آمين الكلية وفقاً لتوجيهات الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان .

وقال الدكتور  إبراهيم لطفي عميد الكلية، ان إدارة الكلية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد كل لجنة، مع عدم السماح بدخول الامتحانات للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

اجراءات احترازية مشددة خلال زيارة رئيس جامعة حلوان لكليتي السياحة والاقتصاد المنزلي

وصرح عميد الكلية أن الامتحانات تشهد إلتزام كبير من قبل القائمين علي أعمال الإمتحانات من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وعمال  في الحفاظ على النظام وتنفيذ كافة التعليمات فى الدخول الى الكلية.

وأشار وكيل الكلية لشئون الطلاب إلى  أنه لا يتم السماح للطلاب بالدخول بدون الكارت الخاص الذى يثبت حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بجانب ارتداء الكمامة، وإحضار المُتعلقات الشخصية لكل طالب وعدم تبادلها.

كما نبه وكيل الكلية للدراسات العليا بضرورة حفظ النظام والتباعد و منع التكدس ونبه أ. ياسرالسيد أمين الكلية علي الموظفين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد والتبليغ عن أي حاله اشتباه بفيروس كورونا أثناء المراقبة في لجان الامتحانات وحفظ النظام والالتزام بالمواعيد .

وأشاد عميد الكلية بالمجهود الذي قامت به  إدارة الامتحانات ( طلاب مرحلة البكالوريوس، الدراسات العليا، البرامج الجديدة) وشئون الطلاب و جميع الهيئة المعاونة والعمال وأمن الكلية  للحفاظ علي النظام وظهور الكلية بالمظهر اللائق.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات التطعيم ضد فيروس كورونا كورونا

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