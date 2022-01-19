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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كتلة المشاعر والأحاسيس الحلوة.. أحلام الشامسي تحتفل بعيد ميلاد أنغام

أحلام برفقه أنغام
أحلام برفقه أنغام

احتفلت الفنانة أحلام الشامسي بعيد ميلاد الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت أحلام صورة لها بصحبة أنغام، عبر خاصيه "الاستوري"، وعلقت عليها كاتبة: “كل عام وانتي اختي وحبيبتي كل عام وانتي الحالة الخاصة جدا، كل عام وانتي كتلة المشاعر والاحاسيس الحلوة، كل عام وانتي الأنغام”.

أقرب صوت لقلبي.. لطيفة تحتفل بعيد ميلاد أنغام بصورة تجمعهما

صاحبة الصوت الدافئ.. أنغام تحتفل اليوم بـ عيد ميلادها الـ 50

 

تحتفل النجمة أنغام اليوم بعيد ميلادها الـ 50، فهى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1972، واسمها الكامل أنغام محمد علي سليمان.

ونرصد أبرز المحطات فى حياة أنغام..

بدايتها الفنية

عُرفت أنغام في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة، فغنّت في عدّة حفلات لكل من كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة، إلا أنها سرعان ما غردت خارج السرب الكلاسيكي، وبنت شخصيتها الفنية المستقلة.

وقدمت أغاني معاصرة واستطاعت أن تكون واحدة من أهم نجوم الوطن العربي في زمن قصير جداً.

ألبوماتها الغنائية

نجحت  في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية، حققت نجاحاً باهراً.

وفي عام 1988 كان الألبوم الغنائي الأول لأنغام بعنوان «في الركن البعيد الهادي»، هذا الألبوم كان من إنتاج شركة عالم الفن وضمّ 7 أغان.

وفي نفس العام أصدرت ألبومها الثاني «أول جواب» وتضمن 6 أغان وصوّرت منه أغنية «برسملك صور»

وتوالت الألبومات الأغنية منذ عام 1996 حتى الآن حيث أصدرت العشرات، ومن أبرزها: «أقدر، شيء ضاع، وحدانية، هيبة، ليه سبتها، عمري معاك، بحبك وحشتيني، كل ما نقرب، نفسي أحبك، الحكاية المحمدية، محدش يحاسبني، أحلام بريئة، وراح تذكرني».

وفي فبراير 2019 قامت بإصدار آخر ألبوماتها «حالة خاصة جداً» وشمل 14 أغنية، وأدت شارة مسلسل «حدوته مرة»، 

حياتها الشخصية

تزوجت أنغام من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت ابنها عمر، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي عام 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أماً للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبدالرحمن.

تجاربها التمثيلية

خاضت المطربة  تجربة التمثيل من خلال عمل مسرحي وحيد، حيث قامت ببطولة مسرحية «رصاصة في القلب» أمام الفنان المصري علي الحجار.

وفي عام 2012 ظهرت على التلفزيون  في مسلسل «في غمضة عين» إلى جانب داليا البحيري ورجاء الجداوي ومحمد الشقنقيري، .

 

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