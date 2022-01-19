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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أقرب صوت لقلبي.. لطيفة تحتفل بعيد ميلاد أنغام بصورة تجمعهما

لطيفة بصحبة أنغام
لطيفة بصحبة أنغام

احتفلت الفنانة لطيفة التونسية بعيد ميلاد الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشرت لطيفة صورة لها بصحبة أنغام، وعلقت عليها كاتبة: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا اقرب صوت لقلبي”.

 

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لطيفة : ربي يحفظ الإمارات الحبيبة قيادة وشعبا

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لطيفة توجه رسالة إلى رئيسة الحكومة التونسية:  لم أقم سوى بواجبي

 

وحرصت الفنانة التونسية لطيفة على مشاركة جمهورها رسالة من نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، تشكرها فيها على العروض الفنية التي قدمتها بمناسبة يوم تونس.

 

وعلقت لطيفة عبر حسابها الرسمي على  إنستجرام: "أشكرك على هذه الرسالة القيمة وأنا يشرفني أن أمثل بلدي بل واجب عليا كفنانة ومواطنة تونسية أن أساند بلدي وواجبنا كلنا ان نرفع دائمًا راية تونس.. أنا لم أقم سوى بواجبي تجاه بلدي.. شكرًا على هذه اللفتة الكريمة منك وسأظل دائمًا في خدمة وطني لآخر يوم في حياتي.. تحيا تونس".

 

وكانت قد أحيت الفنانة التونسية لطيفة حفلها مساء أمس ضمن فعاليات إكسبو دبي، وحيدة على المسرح، وسط غياب أعضاء فرقتها الموسيقية والمايسترو بعد التأكد من إصابتهم جميعا بفيروس كورونا، وحجزهم داخل الفندق. 

 

وقالت لطيفة على المسرح، إنها حرصت على إحياء الحفل في موعده تكريما لاسم بلادها تونس وللجمهور الذي حرص على حضور الحفل، بعد التأكد من سلبية تحاليلها الخاصة. 

 

وأشارت لطيفة أن هذا الحفل يعد مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها، خصوصاً أنها تحتفي بدولتها وتغني في الحدث العالمي الأضخم "إكسبو"، خاصة أن الحفل أقيم في ظروف استثنائية بعد إصابة عدد كبير من أعضاء فرقتها بفيروس كورونا، وعودتهم إلى الفندق المقيمين به للعزل، إلا أنها رفضت إلغاء الحفل وأصرت على لقاء جمهورها الذي وصل عددهم إلى ١٠ آلاف شخص.

 

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