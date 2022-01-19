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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تمارس انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني..فيديو

المندوب الدائم لدى
المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن جامعة الدول العربية تؤكد انضمامها إلي البيان الذى ادلي به  للتو المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية بالنيابة عن المجموعة العربية في نيويورك ، ونؤكد علي إدانة جامعة الدول العربية للهجوم الإرهابي الذى قام به الإرهاب الحوثي باستهداف منشأة حيوية بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ يومين ما أدي إلي وقوع مدنيين .

وأضاف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأسط ، أن الأمم المتحدة تعمل بناء علي مبدأ الأرض مقابل السلام كـ مرجعية رئيسية لعملية السلام إلا أننا نشهد مساعي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تهدف إلي تحوير وتحريف هذا المبدئ ليصبح السلام مقابل السلام من خلال السعي التدريجي لتوطيد علاقاتها مع الدول العربية .

وأوضح المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة ، انه في نفس الوقت تقوم إسرائيل بممارسة انتهاكاتها للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك انتهاكها المستمر لأحكام القرار 2334 لعام 2016 بمضاعفة  أنشطتها الاستعمارية سعيا إلي تغير الواقع علي الأرض الفلسطينية .

وتابع : الإسرائيليون يواصلون اعتداءهم علي الشعب الفلسطيني الأعزل أثناء استيلائهم علي أرضهم وممتلكاتهم وتهجيرهم قصرا من الشيخ جراح وسلوان وغيرهما وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية .

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