طلعت قماش..رسالة ابرهيم فايق لـ محمد عبد المنعم بعد هدفه في السودان

نشر الإعلامي ابراهيم فايق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ابراهيم تغريدة غريبة قائلا" ياااا ولد يا عبدالمنعم.. طلعت قمااااش".

ومرت 60 دقيقة من عمر المباراة بتقدم منتخب مصر على السودان بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية .

وفي الدقيقة 2 ، جاءت محاولة هجومية أولى للمنتخب المصري بتسديدة قوية عن طريق محمد النني من حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.