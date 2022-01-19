عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت قماش..رسالة ابرهيم فايق لـ محمد عبد المنعم بعد هدفه في السودان

صدى البلد

نشر الإعلامي ابراهيم فايق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب ابراهيم تغريدة غريبة قائلا" ياااا ولد يا عبدالمنعم.. طلعت قمااااش".

ومرت 60 دقيقة من عمر المباراة بتقدم منتخب مصر على السودان بهدف وحيد ،  فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية .

وفي الدقيقة 2 ، جاءت محاولة هجومية أولى للمنتخب المصري بتسديدة قوية عن طريق محمد النني من حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ترشيحاتنا

العمل الدولية: تأثير كورونا فاق 4 أضعاف أزمة 2008 المالية العالمية..فيديو

إصابة منال عبد اللطيف بـ فيروس كورونا

عن القبلات والإغراء وسوء السمعة.. هكذا أشعلت رانيا يوسف السوشيال بتصريحات مثيرة

موجة باردة لآخر يناير.. تفاصيل حالة الطقس وليالي الشتاء المقبلة

قلبت الموازين.. شركة هولندية تحدث ثورة فى صناعة السيارات الكهربائية

روسيا: إرسال بريطانيا طائرات محملة بالأسلحة لـ أوكرانيا يشعل الصراع ويزيد التوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

تعليق الدراسة 10 أيام في الجزائر بسبب كورونا

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

موقف الامتحانات في الجامعات بعد توجيهات الرئيس السيسي بتقليل الكثافات..التعليم العالي توضح

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

نشرة الفن.. هدى المفتي تصاب بكسر في قدمها.. ورشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ