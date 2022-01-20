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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمهيد الطريق لريادة الأعمال..

البحث العلمي تشارك باليوم الأخير من أسبوع الابتكار الاورومتوسطي.. اليوم

صدى البلد

ينتهي اليوم أسبوع الابتكار الاورومتوسطي في مجال المياه والطاقة والغذاء، بعد ان اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون المبرم بين الأكاديمية و مشروع  NEX-LABS ومشروع  PHEMAC  حول ريادة الأعمال ودعم الابتكار فى مجال الطاقة والمياه و الغذاء ، سيتم عقد أسبوع الابتكار الاورومتوسطي في مجال المياه والطاقة والغذاء تحت عنوان "  "تمهيد الطريق لريادة الأعمال" بالتعاون مع  غرفة التجارة والصناعة في تونس فى الفترة من 17 حتى 20 يناير 2022.


واوضحت الأكاديمية  أنه سيكون الحدث إقليميا عبر الإنترنت، و يمكنكم التسجيل لحضور ورش العمل من خلال هذا الرابط 
https://innovweek.eventoo.io/myspace/registration-participant

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واشارت إلى أنه يمكنكم معرفة كافة التفاصيل عن الأجندة و المتحدثين من خلال هذا الرابط
https://www.innovweek.com


واكدت انه يعد هذا المؤتمر الإقليمى فرصة تجمع الجهات الفاعلة في الصناعة ، والجامعات والمراكز البحثية ، والخبراء الدوليين ، ومكاتب نقل التكنولوجيا ، وواضعي السياسات ، ومؤسسات البحث والتطوير للنقاش و تبادل الأراء حول أحدث الابتكارات والنتائج في قطاعات المياه والطاقة والغذاء  من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية ، إلى جانب أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتكويِن الشراكات وفتح فرص تعاون ونمو جديدة عبر المنطقة الأورومتوسطية.


وسيضم الحدث مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال ركن رواد الأعمال لمناقشة الأفكار الجديدة و المبتكرة ذات العائد الإقتصادى و العلمى فى مجالات المياه والطاقة والغذاء ، والتواصل مع النظراء والمهتمين المعنيين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب المشاركة فى معرض WEF Nexus للابتكار (عبر الانترنت).

 

وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا – روسيا فى الفترة من 1 مارس حتى 25 مارس 2022، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR  (دوبنا – روسيا).


واشارت إلى أنه ذلك ضمن الإتفاق المبرم ومشروع التعاون الدولي العلمي المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد، وهذه المنحة مقدمة لشباب الباحثين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية وطلاب الدراسات العليا فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر، ويعد البرنامج هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر2030.

واوضحت أنه للتعرف على شروط التقدم للمدرسة من خلال الرابط التالى
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-2022/

 

 

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