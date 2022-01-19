ناقدة فنية عن ملخصات الأفلام: تفيد المشاهد الكسول.. ولا غنى عن المشاهدة

عقبت هبة فهمي، ناقدة فنية، على ظاهرة انتشار مُلخصات الأفلام على السوشيال ميديا، قائلة إن مشاهدة فيلم في السينما نوع من المتعة.

واعتبرت "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن ملخصات الأفلام نوع من الخدمة التي تقدم للمشاهد الذي لا يريد متابعة الفيلم بأكمله، واصفة هذا المشاهد بالمشاهد الكسول والذي يريد أن يعرف فقط الملخص.

وقالت، "يسيطر على حياتنا فكرة التيك أواي في جوانب كثيرة"، لافتة إلى أن ملخصات الأفلام تفرض رؤية من يقدم الملخص على المشاهد، ولا يجب الاعتماد عليها، فالمتعة الحقيقية هى متابعة الفيلم ولا غنى عنها، والخروج بحكم شخصي عن العمل الفني.