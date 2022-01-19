دمغ المصوغات: إلغاء العمل بالنظام القديم لمنع الغش والتلاعب بالدمغات

للحفاظ على مقتنيات المصريين

قال أحمد سليمان، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون دمغ المصوغات، إن الاقاويل المنتشرة حول إلغاء الدمغات القديمة ليست صحيحة، متابعا: تم إلغاء أسلوب الدمغ القديم والتقليدي فقط وليس الدمغات مثلما قيل.



وأضاف "أحمد سليمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن أسلوب الدمغ التقليدي أصبح لا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، لكونه يتيح فكرة التلاعب والغش، متابعا: أسلوب الدمغ الجديد يستهدف الحفاظ على مدخرات المصريين من الذهب.



وأوضح أن وزارة التموين بصدد اعتماد أسلوب الدمغ الجديد لتطوير أسلوب العمل ومنع فكرة الغش والتلاعب بالدمغات.



وأكد على أن الذهب الذي تم دمغة مسبقا لن يتأثر بـ قرار دمغة الليزر الجديد، متابعا:" الذهب اللي في البيت او عند البائع لن يتأثر".

واسترسل: فور تطبيق أسلوب العمل بـ دمغة الليزر سيتم وقف العمل بالأسلوب القديم، موضحا: أسلوب الدمغ الجديد سيؤثر بالإيجاب على الذهب المصري ومدى مصدقيته وتصديره للخارج.