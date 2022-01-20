كاد قلب أمه ينفطر.. هاني 8 سنوات متغيب عن المنزل بالكوم الأخضر فى المنيا

استغاث المواطن يوسف كمال ، المقيم في الكوم الأخضر التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله “ هانى ”.

وقال " يوسف " في رسالته: " تغيب ابني هاني يوسف كمال ، البالغ من العمر 8 سنوات ، عن منزله في الكوم الأخضر التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم 20 مايو 2019 ولم يعد حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01284859599

01220512220

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.