عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كاد قلب أمه ينفطر.. هاني 8 سنوات متغيب عن المنزل بالكوم الأخضر فى المنيا

هاني يوسف كمال 8
هاني يوسف كمال 8 سنوات متغيب

استغاث المواطن يوسف كمال ، المقيم في الكوم الأخضر التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله “ هانى ”.

 

وقال " يوسف " في رسالته: " تغيب ابني هاني يوسف كمال  ، البالغ من العمر 8 سنوات ، عن منزله  في الكوم الأخضر التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا وذلك فى ظروف غامضة، منذ  يوم  20 مايو 2019  ولم يعد حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01284859599
01220512220

اقرأ أيضا:
أب يستغيث: زينب متغيبة عن المنزل منذ 5 أيام ولا نعرف عنها شيئا
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا مركز مغاغة الكوم الاخضر اهل الخير ظروف غامضة متغيب

ترشيحاتنا

إنتاج لقاحات كورونا.. عبدالغفار يبحث مع السفير الدنماركي سبل التعاون في القطاع الصحي

لحظة سرقة خردة .. تفاصيل فيديو تكبيل شخص والاعتداء عليه بالغربية

ذكرى ميلاد المنشاوي.. أهم 10 محطات في مسيرة مقرئ الجمهورية العربية المتحدة

استعدادا للغزو الروسي.. أمريكا تسمح لـ3 دول بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

من أغنية..رجل تسعيني حديث تيك توك بـ80 مليون مشاهدة | إيه حكايته

سفيرة مصر في كوتونو تبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الداخلية البنيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

عقوبات جديدة .. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

ليه الناس كلها عندها برد؟.. تفاصيل وأرقام مفزعة تجيب على السؤال

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ