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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل ترفض عرض عمل في الأمم المتحدة

ميركل
ميركل

أعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي تركت منصبها مطلع ديسمبر، أنها رفضت عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال مكتبها، اليوم الأربعاء، لوكالة فرانس برس، إن ميركل ”اتصلت هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض“، مؤكدا معلومات صحفية.

لكن وفقًا لمصادر داخل المنظمة، كان الأمر يتعلق بتعيين رئيس مجلس مكون من شخصيات مختلفة للتعامل مع ”جدول الأعمال المشترك“ في الأمم المتحدة الذي اقترحه غوتيريش نهاية عام 2021؛ ”بهدف تعزيز وتسريع الاتفاقات المتعددة الأطراف“.

ومقر هذا المنصب الفخري ليس في نيويورك.

وكررت ميركل، التي أعلنت انسحابها منذ فترة طويلة بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر 2021، في عدة مناسبات، أنها لا ترغب في تولي أي وظيفة جديدة بعد خروجها من المستشارية.

ومنذ أن انسحبت من الحياة السياسية نهائيًا، في 8 ديسمبر، كرست ميركل (67 عامًا) وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.

من المفترض أن يستمر مشروع الكتابة، الذي يهدف إلى شرح القرارات السياسية الرئيسية التي اتخذتها ميركل خلال فترة بقائها في السلطة طوال 16 عامًا، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وفقًا للمستشارة.

بصفتها عضوًا في البرلمان لأكثر من 30 عامًا، لميركل الآن مكتب في مبنى البوندستاغ.

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