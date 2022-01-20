إعلام جامعة القاهرة توضح أسباب قرار استكمال إجراء الامتحانات أون لاين



قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تعمل على الحفاظ على صحة طلابها، ووفقا للوائح الكلية قررنا استكمال باقي الامتحانات أون لاين.

وأشارت إلى أنهم سيقومون بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات



وأضافت "هويدا مصطفى" خلال مداختلها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سس مصر":" تقديم لنا الكثير من القرارات الطبية الخاصة بإصابة العديد من الطلاب بـ فيروس كورونا، ولهذا جاء القرار باستكمال باقي الامتحانات أون لاين، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

ووجهت حديثها للطلاب، قائلة:حق الطلبة الذين تخلفوا عن الامتحانات نتيجة إصابتهم بكورونا محفوظ، وأنه سيتم امتحانهم في الأسبوع الأول من الترم الثاني.