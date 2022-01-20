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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الشوالي: حسام حسن لازم يدرب منتخب مصر.. فيديو

صدى البلد

أكد المعلق التونسي عصام الشوالي أنه يتمني أن يتولي حسام حسن تدريب المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال الشوالي في تصريحات لبرنامج “اللعيب” على أم بي سي مصر: “مصر تنجح دائمًا مع المدربين الوطنيين مثلما حدث مع شحاتة والجوهري”.

وأكمل: “لا بد وأن يكون حسام حسن مديرًا فنٍيًا لمنتخب مصر بعد ولاية كيروش”.

وأنهى الشوالي تصريحاته: “حسام حسن يمتلك التاريخ والوطنية والكاريزما والفنيات التي تعنيه على تولي قيادة منتخب مصر”.

و أكد نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري أن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري الحالي لم يتم ترشيحه لتدريب منتخب مصر بعد رحيل حسام البدري. 

قال فينجادا في تصريحاته تليفزيونية : "بعد رحيل حسام البدري كانت الرؤية التعاقد مع مدرب أجنبى، وبين كل الأجانب الذين تقدموا لي دعمت كارلوس كيروش لثقتي فيه".

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