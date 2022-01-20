مواعيد مباريات أمم إفريقيا اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد ببطولة أمم إفريقيا منافسات اليوم الأخير من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالنسخة الـ33 من بطولة أمم إفريقيا 2021 التي انطلقت الأحد الماضي فى الكاميرون.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية



سيراليون X غينيا الإستوائية – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max

كوت ديفوار X الجزائر – 6 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مالي X موريتانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max

جامبيا X تونس – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

تشهد الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة "مجموعة المفاجآت" لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل، مواجهتين من العيار الثقيل بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار ومنتخبي غينيا الإستوائية وكوت ديفوار لحجز بطاقة التأهل للدور الـ 16 من البطولة.

ويخوض منتخب "محاربو الصحراء" الجزائري حامل اللقب مباراة مصيرية أمام منتخب كوت ديفوار متصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، ولا بديل أمامه سوى الفوز لمواصلة مشوار حملة الدفاع عن اللقب لأن أي تعثر سواء بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من منافسات أمم إفريقيا.

وفي حال فوز الجزائر الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، فإنها ستتأهل إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة منتخبي غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط،ومنتخب سيراليون، الذي يحتل الترتيب الثالث حاليا بنقطتين بنفس الجولة التي ستقام في التوقيت نفسه.

ويخوض "محاربو الصحراء" هذه المباراة بشعار واحد ووحيد هو الفوز، لضمان ثلاث نقط ستساعدهم على المرور للدور المقبل.. علما بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16 مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان منتخب غينيا الإستوائية قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل وفاز في الجولة السابقة من دور المجموعات على حامل اللقب المنتخب الجزائري وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة الحالية بهدف نظيف.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز منتخب مصر كالاتى :

1- نيجيريا 9 نقاط .

2- مصر 6 نقاط .

3- غينيا بيساو نقطة وحيدة .

4- السودان نقطة وحيدة