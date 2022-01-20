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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل بعد مباراة السودان: خطأ كيروش هو الدفع بعبد الله السعيد والنني معا

صدى البلد

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إنه رغم الفوز على السودان بهدف دون مقابل، إلا أن الأداء لم يشهد تحسن كبير في الأداء، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني هدد المنافس طوال الشوط الأول، إلا أنه عابه الإتقان في إنهاء الهجمات.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن عمر كمال أدى بشكل رائع في الجبهة اليمنى وكان الأبرز، بعرضياته بخلاف هجمة أتيحت له لكنه لم يوفق في تسجيله، معتبرًا إياه بأنه نجم المباراة.

وواصل علاء نبيل، أن احترام منتخب مصر لمنافسه السودان، أدى لنجاحه في تسجيل هدف التقدم بالشوط الأول، وحفاظه على النتيجة، مشيرًا إلى أن الاستهانة بالمنافس تؤدي إلى نتائج سلبية، إلا أن منتخبنا الوطني لم يقع في هذا الفخ.

وأشار مدرب منتخب مصر الأسبق، إلى أن خطأ كيروش هو الدفع بعبد الله السعيد ومحمد النني معًا في التشكيل الأساسي، خاصة وأن طريقة لعبهما مع بعضهما لا تتناسب، موضحًا أنه كان ينتظر البدء بأحمد سيد زيزو أساسيًا بدلًا من عبد الله السعيد.

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