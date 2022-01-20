بلقيس تشعل حفل ليالي أوايسس في موسم الرياض بالسعودية

أحيت الفنانة بلقيس فتحي ، حفلًا غنائيًا ساهر ضمن ليالي أوايسس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ليلة أمس الأربعاء 19 يناير.

وشارك الثلاثي: الفنانة بلقيس فتحي والفنان وليد الشامي والفنانة وعد، حفل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس الأربعاء 19 يناير الجاري.

أحدث أعمال بلقيس

طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم " صابرة "، منذ ساعات على موقع اليوتيوب، وتم تصوير الأغنية في احدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيده لشخصية احدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب.

ورغم أن الأغنية لم يتعد علي صدورها أكثر من ساعات قليلة إلا أنا تصدرت تريند اليوتيوب وحققت نسب مشاهدة تخطت ال١٠٠ ألف.

أغنية صابرة

تعاونت بلقيس في أغنية "صابرة " مع الملحن مروان أصيل ومع الشاعر الغنائي يونس أدم والموزع الموسيقي أمين رحمون.

وتعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية " la vie" و أغنية "تعالي شوف".

بلقيس شاركت مؤخرا ً في إحتفالات دولة الإمارات بأعياد رأس السنة من خلال حفل جماهيري قدمته ليلة رأس السنة بإمارة أبو ظبي في جزيرة المارية.

أعمال بلقيس

يذكر أن بلقيس قدمت ديو غنائي مع المطربة العالمية إليشيا كيز في حفلها الأخير بإكسبو دبي ومن المقرر أن تعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة لإستئناف أحدث مشاريعها الغنائية بمصر .

كانت بلقيس قدمت أغنية باللهجة المصرية في الصيف الماضي وهي " دبلوماسي" وحققت نجاحاً ونسب مشاهدة عالية تعاونت من خلالها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.