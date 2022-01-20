التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين وبايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الرئيس الكوري الجنوبي يغادر السعودية متوجها إلى مصر

السيسي لملك البحرين: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

بايدن: نبحث إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

السودان.. البرهان يشكل حكومة تسيير أعمال من وكلاء الوزارات

بريطانيا تتحرر من قيود كورونا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه غادر أمس السعودية متوجها إلى مصر، بعد اختتام زيارته التي استغرقت يومين.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد هاتفيًا للعاهل البحريني حمد بن عيسى، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فيما ثمن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أنه ينفذ عملية عسكرية واسعة لـ“شل“ قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، حيث قال: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل".

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف أن إدارته تبحث إعادة تصنيف جماعة الحوثي اليمنية، منظمة إرهابية، وذلك بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات أعلنت الجماعة المسؤولية عنها.

وأفادت "الأنباء" بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كلف وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات،

دوليًا، قالت "الوطن" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن رفع جميع القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس اعتبارا من 27 يناير الحالي، مؤكدًا أنه سيتم انهاء العمل بإلزامية ارتداء الكمامات في كل الاماكن سواء المفتوحة او المغلقة فضلا عن وقف العمل بالجواز الصحي لدخول بعض الاماكن المغلقة والمكتظة كملاعب كرة القدم والنوادي الليلية.

وأشارت "الراي" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه تهديدات لروسيا بفرض عقوبات "غير مسبوقة" في حال شنت "هجوما" على أوكرانيا، محذرا موسكو من "كارثة" في حال التصعيد.