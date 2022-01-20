عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين وبايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الرئيس الكوري الجنوبي يغادر السعودية متوجها إلى مصر
السيسي لملك البحرين: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
بايدن: نبحث إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
السودان.. البرهان يشكل حكومة تسيير أعمال من وكلاء الوزارات
بريطانيا تتحرر من قيود كورونا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه غادر أمس السعودية متوجها إلى مصر، بعد اختتام زيارته التي استغرقت يومين.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد هاتفيًا للعاهل البحريني حمد بن عيسى، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فيما ثمن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أنه ينفذ عملية عسكرية واسعة لـ“شل“ قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، حيث قال: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل".

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف أن إدارته تبحث إعادة تصنيف جماعة الحوثي اليمنية، منظمة إرهابية، وذلك بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات أعلنت الجماعة المسؤولية عنها.

وأفادت "الأنباء" بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كلف وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات،

دوليًا، قالت "الوطن" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن رفع جميع القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس اعتبارا من 27 يناير الحالي، مؤكدًا أنه سيتم انهاء العمل بإلزامية ارتداء الكمامات في كل الاماكن سواء المفتوحة او المغلقة فضلا عن وقف العمل بالجواز الصحي لدخول بعض الاماكن المغلقة والمكتظة كملاعب كرة القدم والنوادي الليلية.

وأشارت "الراي" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه تهديدات لروسيا بفرض عقوبات "غير مسبوقة" في حال شنت "هجوما" على أوكرانيا، محذرا موسكو من "كارثة" في حال التصعيد.

 

 

مصر بريطانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي روسيا السعودية السيسي الخليج ملك البحرين الكويت كورونا السودان الحوثيين صحف الكويت

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: ننفذ عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثي في اليمن

بايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة

ترشيحاتنا

كأس الكاراباو.. موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقنوات الناقلة

أخبار الفن| كورونا يضرب نجوم الفن.. إصابة زوجة أمير طعيمة بـ ورم

عجائب ومعجزات سيد الاستغفار

كيروش يمنع لاعبى المنتخب من التقاط الصور التذكارية مع الجماهير

5 نصائح لتجنب الإصابة بهشاشة العظام

مواعيد مباريات أمم إفريقيا اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

15 يومًا .. الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

الجراحة صعبة والموقف خطير.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ