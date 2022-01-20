قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن وزارة الصحة تطلق اليوم 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية المختلفة بالحافظات.

وأضافت "عبد المعبود"، خلال برنامج "صباح البلد" لمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وزارة الصحة والسكان أوضحت أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة ودمياط والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وقنا والبحيرة وأسوان والمنوفية وسوهاج.

وتابعت أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التي تطلب الرعاية إلى المستشفيات.