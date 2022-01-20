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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مسئولي النادي الأهلي تواصلوا مع إدارة بايرن ميونخ الألماني خلال الأيام الماضية، بعد إصابة بدر بانون بفيروس كورونا مجددا، خلال تواجده مع منتخب المغرب لخوض أمم إفريقيا.

 

وقال “شوبير”، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، "سبق وأن أكدت أن بدر بانون خارج بطولة كأس العالم للأندية، وأن اللاعب سيخضع لفحوصات عديدة بعضها على القلب".

 

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تابع "بالأمس تأكدنا أن بدر بانون يعاني من التهابات في القلب، وقد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر أو أكثر، والنادي الأهلي على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب اللاعب".

 

وأشار شوبير إلى أن "الأهلي بدأ يتشاور مع نادي بايرن ميونخ للاطمئنان على بدر بانون، والذي يعد نفس حالة ألفونسو ديفيز الذي أعلن النادي الألماني غيابه لفترة بسبب نفس مشكلة بانون، لكنه عائد للملاعب مجددا".

 

واختتم شوبير "الأهلي لديه يمتلك علاقة طيبة بنادي بايرن ميونخ".

 

صدام بين لجنة تخطيط الأهلي وموسيماني بسبب مدافع
 

 

على جانب آخر، أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رفضت التعاقد مع مدافع خلال فترة الميركاتو الشتوي لتدعيم الخط الخلفي بعد بعد إصابة بدر بانون بمضاعفات ومشاكل فى القلب والرئيتين جراء إصابته بفيروس كورونا  وعدم وجود بديل له في خط دفاع الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في  والإمارات.


وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc  : لجنة التخطيط أكدت أن  الفريق لا يحتاج إلي  ضم مدافع في يناير حتى لا يتم تكليف خزينة الأهلي مبالغ طائلة مقابل التعاقد مع بديل بانون في يناير.


وطالبت اللجنة المدير الفني الاعتماد على الأسماء الحالي مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف لحل أزمة الدفاع في الوقت الحالي مع إمكانية توظيف محمد هاني في هذا المركز أيضاً وكذلك منح الفرصة لمحمد مغربي لاعب الشباب والذي ظهر بشكل جيد في كأس الرابطة بعد حصوله علي الفرصة كاملة.

شوبير الأهلى بايرن ميونخ بدر بانون كورونا موسيمانى

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