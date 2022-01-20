كهربا ينعش خزينه الأهلي بأول أقساط إعارته لهاتاي سبور التركي

أنتعش خزينة الأهلي بعد رحيل كهربا عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، معارا إلى نادي هاتاي سبور التركي لنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "أنعش محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلى خزينة النادى بـ 300 ألف دولار قيمه القسط الأول من إعارته لنادى هاتاى سبور التركى ويتبقي القسط الثاني والذي يصل إلي 200 الف دولار.



وواصل: حيث يحصل مسئولو الأهلي على 500 ألف دولار لمدة 6 أشهر أما في حالة رغبة هاتاي سبور في تفعيل بند أحقية الشراء فعليه دفع مبلغ أكبر من ذلك بالتأكيد، وهو 3 ملايين دولار.

وواصل: قام النادى التركي بتحويل المبلغ لخزينة النادى أمس الثلاثاء حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين علي أن يتم سداد باقي القسط أوائل شهر مايو القادم.



وكان كهربا ساهم فى فوز فريقه هاتاي سبور التركي على حساب ضيفه جالطة سراي، بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة ال 21 من عمر منافسات الدوري التركي.