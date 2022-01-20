اراء التجار في قرار وزير التموين بتعميم مشروع دمغ الذهب بالليزر..فيديو

بعد أن نوه وزير التموين بأنه سيتم تعميم مشروع دمغ الذهب بالليزر قريبا ، رصدت عدسة موقع "صدى البلد "أراء تجار الذهب في هذا القرار وكيفية تاثيرة علي عملم خلال الفترة القادمة .

فقد قال"أحمد محمود "أحد تجار الذهب بمنطقة القناطر بمحافظة القليوبية ،أن الدمغة التقليدية حاليا هي دمغة القلم ولكن دمغة الليزر الجديدة فهي تعبر أفضل منعاً للغش والتزوير الحادث في الفترة الحالية.

أشار البائع الي محاولة الحكومة في إعداد سجل لكل قطعة مصنعة، ولكن دمغة مازالت تعمل حتي الأن ، لافتاً أنه في خلال عام سيتم العمل بها رسمياً.

وأكد أحمد علي أن المستهلك لا يتضرر في أي شئ ولكنة سيحفظ حقة القانوني في أستلام قطعة ذهب غير مغشوشة ،وأن الأمر بين التاجر والمصنع والصاغة فقط .

ولفتت الي أن وزارة التموين صرحت بأنها ستعمل علي دمغ القطع المتواجدة حاليا بالأسواق ولكن بالتدريج ، مضيفاً أنه في حالة بيع المستهلك لأي قطعة بالدمغة القديمة تباع بشكل طبيعي .

ويذكر أنه قد قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن الهدف من وجود تقنية الليزر هو تحسين أداء مصلحة الدمغة، متابعا: آلية الليزر لن تؤثر على الذهب.

وأضاف “إيهاب وصفي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :" الناس اللي عندها ذهب في بيتها صحيح وسليم..وزير التموين قال إحنا هنستعد للدمغ بالليزر ودا مش هيأثر على الذهب اللي عند الناس".

وأكمل: الأقاويل المنتشرة حول زيادة مصنعية الذهب الفترة القادمة أمر غير صحيح بالمرة وماهو إلا أقاويل خاطئة.