السيسي: اتفقنا مع الرئيس الكوري على دعم جهود مصر لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة

قال الرئيس السيسي، إنه تم الاتفاق خلال المشاورات مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن"، على دعم الجهود المصرية لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بخبرات كوريا الجنوبية في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد مع رئيس كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق والتشاور مع رئيس كورويا الجنوبية خلال المباحثات على تعزيز التعاون وزيادة أيضا مجالات وفرص التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والبنية التحيتية والاتصالات.

وشهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي والكوري الجنوبي مون جيه إن، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وجاء فى مقدمة الاتفاقيات توقيع وزير التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير التجارة والصناعة والطاقة فى كوريا الجنوبية للقيام بدراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق الإنمائي الاقتصادي للأعوام 2022 - 2026، بقيمة مليار دولار، ووقعت عليها وزير التعاون الدولي رانيا المشاط والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري بالإنابة عن وزير الاقتصاد والمالية فى كوريا الجنوبية.

ووقعت حكومتا مصر وكوريا الجنوبية "وثيقة ترتيبات" بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر، والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار.. وقع على الوثيقة وزير التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير خارجية كوريا الجنوبية جييونج وي يونج.

كما تم توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لاترد بقيمة 7.9 مليون دولار من جانب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الخارجية الكوري.