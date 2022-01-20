الأردن.. 55 % نسبة عينات أوميكرون الإيجابية

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا فى الأردن إن نسبة العينات الإيجابية من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وصلت إلى 55 %.

واكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا فى الأردن وفق صحيفة الدستور الأردنية أن الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا بعدد الإصابات ونسبة الفحوصات الايجابية، مبينا أن الاسبوع الماضي سجل 19 الف إصابة، فيما سجل الأسبوع السابق له 12 ألف إصابة، ويتوقع تسجيل 26 ألف إصابة الاسبوع الحالي الذي ينتهي يوم الجمعة.

وأضاف، أن الموجة الرابعة بدأت قبل أسبوعين، ويتوقع أن تستمر من 4 إلى 6 أسابيع قبل انتهائها، مشيرا إلى أن ذروة الإصابات ستكون في منتصف شباط المقبل، وبعد ذلك ستنخفض الأعداد المسجلة، وكذلك نسبة الفحوصات الإيجابية. ولفت إلى أن إدخالات المستشفيات مريحة ومحدودة، حيث ان عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 597 حالة.

وشدد البلبيسي على ضرورة تلقي المطاعيم، سيما الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة ضد الفيروس ومتحور أوميكرون إلى 80 بالمئة، داعيا إلى الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية بلبس الكمامة والابتعاد عن التجمعات.