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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح مركزين لإعداد الطلاب لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية بجامعة طنطا

افتتاح المركز الجامعي
افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة طنطا

 احتفلت الحكومة الأمريكية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاح اثنين من مراكز التطوير المهني بجامعة طنطا لإعداد الطلاب لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة.

تعمل مراكز التطوير المهني بجامعة طنطا على توفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة ضمن قطاع الصناعات القائمة، وتحسين مهاراتهم، والتواصل مع الشركات الرائدة في مصر.

الولايات المتحدة ووزارة التعليم العالي تفتتحان المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة طنطا

خلال احتفالية افتتاح المراكز، صرّحت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "إن إعداد الطلاب للانتقال بنجاح من المرحلة الجامعية إلى سوق العمل والمنافسة والمشاركة ضمن اقتصاد مصر المتنامي هو المفهوم الأساسي لنموذج التوجيه المهني الجامعي. منذ أن أطلقنا مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني في عام 2017، افتتحت الولايات المتحدة وشركاؤنا في مصر 18 مركزًا في 11 جامعة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مركزي جامعة طنطا. وبحلول عام 2025، سيستفيد من خدمات تلك المراكز ما يقرب من 1.5 مليون طالب".

الولايات المتحدة ووزارة التعليم العالي تفتتحان المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة طنطا

تُسهم المراكز الجامعية للتطوير المهني في تزويد الطلاب بخدمات التوجيه والإرشاد المهني والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير النقدي وريادة الأعمال. كما تعمل تلك المراكز أيضًا على مواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة للعمل على تطوير المناهج الجامعية وعقد شبكات التواصل والربط بين الجامعات والقطاع الخاص.

الولايات المتحدة ووزارة التعليم العالي تفتتحان المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة طنطا

وبالتالي يتم إطلاق إجمالي 30 مركزاً جامعياً في 22 جامعة حكومية من خلال الشراكة التي تقودها حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل قدره 33.5 مليون دولار، والذي بدأ كمشروع تجريبي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات هو جزءً من 30 مليار دولار (أي 471 مليار جنيه) استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.

الولايات المتحدة ووزارة التعليم العالي تفتتحان المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة طنطا
الحكومة الأمريكية وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة طنطا مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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