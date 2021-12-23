شاهد| السفارة الأمريكية لمصر: "سنة جديدة وسعيدة يا أم الدنيا"

نشرت السفارة الأمريكية علي حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه السفير الأمريكي جوناثان كوهين يهنئ الشعب المصري بمناسبة اقتراب العام الجديد 2022.

قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين :“مع اقتراب 2021 للانتهاء..أتمني لشعب مصر سنة جديدة وسعيدة وصحية، 2022 ستكون عاماً مميزا لمصر والولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ”.

و تابع كوهين:" بعد 100 عام من الشراكة الاستراتيجية بين مصر و أمريكا قوية ونابضة وتزداد نمواً.. نحن نتطلع إلى تعميق تعاوننا في التجارة والاستثمار والشؤون الاقتصادية وفى المناخ والتعليم والقضايا الثقافية وحقوق الإنسان".

اختتم السفير الأمريكي كلمته للمصرين:"سنة جديدة وسعيدة يا أم الدنيا".