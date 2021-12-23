عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد| السفارة الأمريكية لمصر: "سنة جديدة وسعيدة يا أم الدنيا"

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية لمصر: سنة جديدة وسعيدة يا أم الدنيا

نشرت السفارة الأمريكية علي حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه السفير الأمريكي جوناثان كوهين يهنئ الشعب المصري بمناسبة اقتراب العام الجديد 2022.

 

قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين :“مع اقتراب 2021 للانتهاء..أتمني لشعب مصر سنة جديدة وسعيدة وصحية، 2022 ستكون عاماً مميزا لمصر والولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ”.

و تابع كوهين:" بعد 100 عام من الشراكة الاستراتيجية بين مصر و أمريكا قوية ونابضة وتزداد نمواً.. نحن نتطلع إلى تعميق تعاوننا في التجارة والاستثمار والشؤون الاقتصادية وفى المناخ والتعليم  والقضايا الثقافية وحقوق الإنسان".

 

اختتم السفير الأمريكي كلمته للمصرين:"سنة جديدة وسعيدة يا أم الدنيا".

السفارة الأمريكية السفير الأمريكي جوناثان كوهين بسبب انقطاع الكهرباء رقم ا قياسي ا مصر الولايات المتحدة الامريكية

موضوعات متعلقة

السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلب مهندس معماري للعمل براتب 354 ألف جنيه

في اليوم العالمي للغة العربية.. السفارة الأمريكية تنشر "لما بدا يتثنى"

في يومها العالمي.. السفير البريطاني يتحدث باللغة العربية ..ويؤكد: الأكثر استخدامًا

سيراً على الأقدام.. السفير الأمريكي بـ مصر يتجول في القاهرة التاريخية

السفير الأمريكي يزور مشروعات السياحة الثقافية بالقاهرة التاريخية | صور

السفارة الأمريكية تعزز مهارات 240 معلما للغة الإنجليزية.. تفاصيل

وزيرة خارجية بريطانيا تتعهد بمساعدة 1.8 مليون أفغاني بمعونات طارئة

وزارة الصحة والمنظمة العالمية والسفارة البريطانية يحتفلون بنتائج "الاستجابة لكوفيد-19 بمصر"

ترشيحاتنا

أندية تعرف حقوق الغير.. القعيي: ميلان استأذن الأهلي في استخدام شعار الأكثر تتويجاً

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

أنا ليا منافسين|صابر الرباعي: أي فنان ناجح الجمهور هيمشي وراه..وهؤلاء الأقرب لقلبي

أحمد الغندور لـ سيراميكا كليوباترا والمقاولون.. حكام مباريات الدوري المصري غدا الجمعة

أسأت معاملة والدي فكيف أبره حتى يغفر الله لي؟.. الإفتاء تجيب

أنهي أحلى.. الزغرودة اللبنانية أم المصرية؟.. اسمعوا كارول سماحة واحكموا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مصدر بالأهلي : مؤمن زكريا حالته مستقره

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

البنك المركزي: مد فترة إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

فيديو

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ