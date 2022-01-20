إزالة عقار متعارض مع مسار توسعات الدائري في مصر القديمة

واصل حي مصر القديمة في القاهرة برئاسة اللواء خالد شحاته رئيس الحي ، مجهوداته لإزالة العقار (٩٤٦) المتعارض مع مسار توسعات الطريق الدائري ،وذلك بعد تعويض قاطنيه المستحقين ، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

وفي سياق اخر قامت ادارة الطرق باستكمال اعمال الرصف و تركيب بردورة وتبليط شارع حافظ ابراهيم - المنيل.

وأكد رئيس الحي على ان يكون التبليط سواء للشوارع او الارصفه في اطار النسق الحضاري .

كما تابع رئيس الحي الحملات المكثفة علي المقاهي والكافيهات، بمناطق متفرقة بالحي، لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الإشغالات وفرض الانضباط وتهذيب الشوارع من الاشغالات واللافتات بمناطق الحي وتم إطلاق حملة حيث شارع " المنيل ".



وأسفرت ، عن غلق مقاهي و ضبط عدد من الشيش الممنوع تداولها بالمقاهي ورفع إشغالات المحال التجارية المخالفة، والباعة الجائلين والتي تعوق بضاعتهم حركة مرور السيارات وسير المارة من المواطنين.

كما وجه رئيس الحي بضرورة شن الحملات لفرض الانضباط كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحي .



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